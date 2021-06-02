Лукашенко: «Если следователи ЛНР захотят допросить Протасевича – милости просим к нам»

Лукашенко заявил, что если у следователей ЛНР будут вопросы к Протасевичу, то они смогут приехать в Минск и допросить его. Фото: скриншот с видео МВД

Александр Лукашенко во вторник, 1 июня, провел совещание во Дворце Независимости по вопросам сотрудничества с Россией. В эфире телеканала «Беларусь 1» вечером показали фрагмент со встречи, где президент заявляет, что следователи ЛНР смогут приехать и допросить Романа Протасевича, если захотят этого, сообщает агентство РИА Новости.

- В Донбассе было возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. А я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что, если у ведущих это дело следователей будут вопросы, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте вопросы им. Потому что они убивали там, в Донбассе, - сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал публикации в СМИ о том, что Протасевич, находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в случае приземления в Минске ему грозит смертная казнь.

- Наши журналисты оправдывали, что у нас по подобной статье предусмотрена не смертная казнь, а 15 лет. Но он знал, что говорил. Он понимал, что на юго-востоке Украины ему могут быть претензии предъявлены, и это уже совершенно другая ситуация, - отметил Лукашенко.

Напомним, что в Минске 23 мая экстренно совершил посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился блогер Роман Протасевич. Его задержали.

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