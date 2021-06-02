Головченко о санкциях: «Мир не заканчивается ни европейским, ни североамериканским регионом»

Головченко заявил, что западные санкции не представляют угрозы экономике Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам совещания у президента Александра Лукашенко заявил, что западные санкции не представляют угрозы экономике Беларуси. Его слова приводит БелТА.

Комментируя журналиста ситуацию с санкциями в отношении Беларуси, премьер-министр подчеркнул, что за ситуацией следят и готовы к разным вариантам развития событий.

- Знаете, тут настолько логика отсутствует, что пока трудно что-либо спрогнозировать. Мы спокойно отслеживаем ситуацию, готовы к разным вариантам развития событий и уверены в том, что экономика Беларуси не только выстоит, но и получит новый заряд бодрости, чтобы активнее работать на других рынках. Мир же не заканчивается ни европейским, ни североамериканским регионом. Перед нами огромная Азия и огромный Восток. Сейчас ведь не так много уникальных товаров или технологий, которыми обладает только одна или несколько стран на одном континенте, - отметил Головченко.

И добавил, что правительство сделало соответствующие подсчеты и доложило ситуацию президенту.

По словам премьер-министра, на данный момент белорусская экономика работает абсолютно устойчиво. По результатам пяти месяцев она демонстрирует устойчивый рост, динамичное развитие. Особенно это касается экспорта. За данный период показатели экспорта уже превысили уровень 2020 года на 35%. Уверенно растет производство машиностроительной отрасли, нефтехимический сектор также показывает высокий результат работы.

- Мы готовы в любым вариантам развития событий, но катастрофы никакой не предвидим. Все в штатном режиме, - подытожил Головченко.

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