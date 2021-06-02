Евросоюз готовит санкции в отношении «Белавиа» и десятка высокопоставленных авиационных чиновников Фото: Павел МАРТИНЧИК

Евросоюз готовит санкции в отношении «Белавиа» и десятка высокопоставленных белорусских авиационных чиновников. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предполагаемые замораживание активов и запрет на поездки являются лишь частью пакета новых санкций против Беларуси со стороны государств Европейского союза.

Как отмечают дипломаты, прежде чем вводить секторальные экономические санкции 21 июня, Евросоюз введет меньший санкционный список в отношении физлиц и двух юрлиц в качестве быстрого промежуточного ответа.

- Все государства Европейского союза с подобным походом согласны, - отметил один из дипломатов.

По словам второго дипломата, «это станет четким сигналом Лукашенко, что его действия опасны и неприемлемы».

Ожидается, что в числе тех, кто попадет под санкции, окажутся высокопоставленные чиновники министерства обороны и транспорта Беларуси, военнослужащие военно-воздушных сил, высокопоставленный чиновник минского аэропорта, а также высокопоставленный чиновник гражданской авиации.

Сообщается, что в санкционный список будет внесено еще одно госпредприятие из авиационного сектора, которое не сможет вести бизнес с ЕС.

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