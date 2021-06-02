В Следственном комитете назвали причину пожара в конюшне в Ратомке. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете назвали причину пожара на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что возгорание в конюшне произошло во вторник, 1 июня. Огнем была уничтожена крыша конюшни на площади 1300 квадратных метров.

После того, как пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС, следователи начали осмотр места случившегося.

- Удалось установить, что конюх по собственной инициативе выполнял работы при помощи болгарки. Искра попала на сено. По предварительной версии, от распространившегося огня и произошло возгорание кровли конюшни. В помещении находились лошади. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия и очевидцев, они не пострадали, - говорится в сообщении СК.

Следственно-оперативная группа зафиксировала следовую картину, изъяла необходимую документацию. Были назначены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств случившегося.

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