Лукашенко освободил от должности первого заместителя начальника тыла Вооруженных сил. Фото: Минобороны

Александр Лукашенко освободил от должности первого заместителя начальника тыла Вооруженных сил – начальника тыла Александра Панферова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Панферов был уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал во вторник, 1 июня.

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