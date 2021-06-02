Самолет «Белавиа» Хургада- Минск вынужденно совершил посадку в Краснодаре. В чем причина

Самолет «Белавиа» Хургада- Минск вынужденно совершил посадку в Краснодаре Фото: Сергей ГАПОН

Самолет «Белавиа», летевший из Хургады в Минск, около часа ночи вынужденно совершил посадку в Краснодаре. Об этом сообщает портал onliner.by.

Как рассказали пассажиры, находившиеся на борту, по пути самолет начало сильно трясти. После этого он и пошел на посадку.

- Выглядело это приблизительно так. Стюардесса сказала, выдержав паузу, что самолет вынужден были совершить посадку в Краснодаре из-за погодных условий. Уже через час появился представитель «Белавиа» в Краснодаре. Он сказал, что за нами будет выслан резервный самолет. А уже после приземления пилот все-таки объявил, что посадка была вызвана техническими неисправностями, - отметил пассажир.

Он также рассказал, что, несмотря на все сложности, все было организовано очень хорошо.

- Компании респект и твердая пятерка за разрешение форсмажорной ситуации: информирование, поддержка, питание, вода – все было, - подчеркнул пассажир.

Самолет «Белавиа» Хургада- Минск вынужденно совершил посадку в Краснодаре. Фото: onliner.by

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