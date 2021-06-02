Головченко заявил, что Беларусь и Россия выходят на финишную причину по согласованию союзных программ. Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам совещания у президента Александра Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия выходят на финишную причину по согласованию союзных программ. Об этом сообщает БелТА.

- На данный момент мы фактически выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России. Эти подходы, в целом, поддержаны. Осталось лишь дошлифовать немного вопросов с тем, чтобы уже в течение лета, не позднее лета завершить все работу и внести главам государств подготовленные решения по этому поводу, - отметил Головченко.

Премьер-министр подчеркнул, что речь не идет об ущербе политическому или экономическому суверенитету страны. Выстраивается новая модель отношений и ее цель – создать условия для синхронного развития экономики.

- Так как мы находимся в Союзном государстве, то мы тесно переплетены. И экономические модели, и концепция развития экономики должны быть схожими, - заявил Головченко.

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