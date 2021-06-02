Зарегистрирован российский препарат профилактики и лечения пневмонии при коронавирусе

Появился первый российский препарат, направленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом у коронавирусных пациентов. Фото: pixabay.com.

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) в России зарегистрировали препарат, предназначающийся для лечения, а также профилактики пневмонии при коронавирусе. О новом лекарственном средстве сообщается на сайте ФМБА.

Новый препарат называется «Лейтрагин». Эксперты заявляют, что эффективное профилактическое действие нового препарата в отношении РВИ, в первую очередь, вызванных SARS-CoV-2, подтвердилось в ходе клинических исследований. Клинические испытания препарата велись с 15 апреля 2020-го года сразу в нескольких центрах ФМБА в России, участвовали в них 320 пациентов со среднетяжелым «ковидом».

- Исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность применения «Лейтрагина» у пациентов с пневмонией при COVID-19 по сравнению со стандартной терапией. Это нам позволяет уже сейчас понять направления дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний, - прокомментировала глава агентства Вероника Скворцова.

Эксперты подчеркнули, что среди пациентов, которые получали препарат, не только не было летальных исходов, но и сокращалось до 8 суток время выздоровления - против 14 суток в контрольной группе пациентов, получавших стандартную терапию.

Также сообщается, что данный российский препарат является первым представителем нового класса лекарств, направленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом.

- Принципиальным отличием «Лейтрагина» от других антицитокиновых препаратов, подавляющих отдельные цитокины, является то, что он безопасно подавляет высвобождение множества цитокинов и других медиаторов воспаления, воздействуя сразу на несколько основных сигнальных путей в иммунной системе. Кроме того, его применение характеризуется отсутствием нежелательных побочных эффектов, - добавили в ФМБА.

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