В Минске будут судить женщину, которая сдала помощнице прокурора квартиру, а потом попросила ее съехать Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске будут судить 34-летнюю женщину, которая сдала помощнице прокурора квартиру, а потом попросила ее съехать. Данная информация была опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

- В июле 2020 года женщина заключила договор найма жилого помещения с помощницей прокурора одного из столичных районов сроком на два года. Съемщица жилья выполняла все обязательства по договору своевременно. Чуть позже женщина потребовала освободить снимаемое жилье, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «хозяйка квартиры поддалась влиянию деструктивных телеграм-каналов и иных интернет-ресурсов».

- Желая нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствия иного жилья в Минске, женщина потребовала от нее освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение, - отметили в Генрпокуратуре.

Прокуратура Заводского района Минска направили в суд уголовное дело в отношении 34-летней женщины из Минска. Она обвиняется по статье 190 УК – Нарушение равноправия граждан.

На данный момент минчанка находится под подпиской о невыезде. По статье 190 Уголовного кодекса в качестве наказания предусматривается штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или же без лишения.

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