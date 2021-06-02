Названа причина экстренной посадки самолета «Белавиа» в Краснодаре

Самолет "Белавиа" сел в Краснодаре из-за технических проблем в топливной системе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 01.00 часов среды, 2 июня, самолет «Белавиа», летевший из Хургады в Минск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара - стали известны причины.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла, причиной вынужденной посадки стали технические проблемы в топливной системе самолета «Белавиа». Уточнялось, что посадка прошла штатно.

Самолет "Белавиа" развернулся и совершил по садку по пути в Минск из-за технической неисправности. Фото: flightaware.com

Информацию о неисправности подтвердили и в пресс-службе «Белавиа».

- Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре, - прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту самолета находилось 180 пассажиров. За ними «Белавиа» уже направила запасной самолет. На его борту отправлен также белорусский технический персонал. Они должны будут выяснить причины и устранить неисправности первого самолета.

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