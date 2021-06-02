МВД: Задержана преступная группа, которая «разводила» клиентов на деньги, обещая пригнать авто из Европы

В МВД сообщили о задержании преступной группы, которая "разводила" клиентов на деньги, обещая пригнать авто из Европы. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел сообщили, что была задержана преступная группа, которая «разводила» клиентов на деньги, обещая пригнать авто из Европы. Аферисты действовали на территории Беларуси, России и Литвы. Подробности рассказали в МВД.

- Дальнобойщик из Ульяновска решил обновить свой тягач. Он нашел на популярном российском сайте по продаже автомобилей нужный ему грузовик. Объявление было опубликовано от имени российской фирмы-посредника, которая переадресовала мужчину в Минск, где работала другая фирма, занимавшееся непосредственно доставкой грузовиков из Европы. Представители организации заверили мужчину, что авто находится в Минске, он сможет приехать и посмотреть его вживую. Мужчину встретили в столице, отвезли в гостиницу, дали время отдохнуть с дороги, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве добавили, когда клиент приехал в офис, то выяснилось, что авто находится в пункте таможенного оформления на территории Литвы.

- Увидеть авто вживую не получилось бы по причине отсутствия у мужчины Шенгенской визы. Но сотрудники компании заверили, что это не проблема: можно перевести литовскому продавцу 10% от стоимости и забронировать машину. Мужчина согласился. Передача денег прошла официально и с заключением договора, - отметили в МВД.

После этого, как сообщает МВД, мужчину отправили в Молодечно еще в одну фирму, представители которой сами должны были съездить за границу и пригнать автомобиль.

- В фирме с мужчины взяли оставшиеся 90% его стоимости для расчета с литовским продавцом. Все оформили официально и сказали, что нужно будет пару дней подождать. Через пару дней мужчину пригласили в Минск в пункт таможенного оформления для приемки грузовика. Но на месте оказалось не то авто, которое обещали: оно было старше, с большим пробегом и в худшем состоянии. Сотрудники компании извинились и предложили отправить автомобиль обратно в Литву, а мужчине вернуться всю сумму денег. Он согласился, - рассказали в ведомстве.

Спустя несколько дней после запуска процедуры возврата денег, продавец перестал отвечать на звонки.

- Мужчина обратился в милицию. Оперативникам удалось установить, что все три фирмы, которые находились в Минске, Москве и Молодечно, а также литовский продавец были между собой связаны и действовали согласованно с целью обмана клиентов. Всего в преступной схеме принимали участие семь человек в возрасте от 26 до 43 лет. Они задержаны, - пояснили в МВД.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. В ходе проведения обыском были изъяты более 28 тысяч долларов, сим-карты, флэш-карты, оргтехника, печати, документы о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц, использовавшихся в преступной схеме.

Был наложен арест на принадлежащие автомобили на общую сумму около 500 тысяч рублей.

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