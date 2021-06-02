Соседи Дениса Дудинского сообщили, что к нему пришли сотрудники силовых структур Фото: Павел МАРТИНЧИК

Соседи шоумена Дениса Дудинского сообщают, что в нему 2 июня, в среду, пришли сотрудники силовых структур, об этом пишет портал onliner.by.

Как рассказали жители дома, утром в подъезд зашли двое мужчин в гражданской одежде. Позде, когда искали понятых, они сказали, что являются сотрудниками финансовой милиции и прибыли к Дудинскому для проведения каких-то действий.

На данный момент телефон Дениса и его супруги Катерины не отвечают.

В пресс-службе Комитета Государственного контроля, в структуру которого входит Департамент финансовых расследований, журналистам портала onliner.by ответили, что пока по данному поводу информацией не располагают. В МВД также добавили, что информации пока нет.

Напомним, что осенью 2020 года Денис Дудинский был задержан. Его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии. Дудинскому дали 10 суток административного ареста.

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