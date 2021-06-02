После попытки самоубийства в суде Степана Латыпова Тихановской позвонил канцлер Австрии

Во время разговора Светланы Тихановской с канцлеров Австрии Себастьяном Курцем. Фото: соцсети.

«Комсомолка» сообщала о том, что 1 июня Степан Латыпов, признанный правозащитниками политзаключенным, попытался покончить с собой во время заседания суда.

Мужчину с ранениями госпитализировали в хирургическое отделение НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В Минздраве сообщали о состоянии пациента: «стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет».

Также стало известно, что после известий в СМИ о попытке суицида Степана Латыпова прямо в зале суда, с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской связался канцлер Австрии, пишет «Наша Нiва».

В разговоре с Себастьяном Курцем оппозиционная политик рассказала о ситуации в тюрьмах Беларуси. Также она призвала австрийского канцлера о поддержке новых пакетов санкций против Беларуси.

- И не менее важно сейчас помогать гражданскому обществу Беларуси, - процитировали СМИ Тихановскую.

Кроме того, она выразила благодарность канцлеру Австрии за то, что после встречи с ней, он еще поднял тему белорусского кризиса в разговоре с Владимиром Путиным. Подчеркнула, что на данный момент в интересах всех, в том числе России, не допустить гражданский конфликт в Беларуси.

В свою очередь Себастьян Курц спросил, чем кроме поддержки санкций и программ помощи еще может содействовать Австрия белорусам. Светлана Тихановская предложила, чтобы Австрия взяла на себя инициативу проведения международной конференции высокого уровня по разрешению ситуации в Беларуси. Также Тихановская получила от Курца приглашение выступить на Форуме Европы в австрийском Вахау, чтобы поднять на нем вопрос региональной безопасности.