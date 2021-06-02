Стало известно, как сборная Беларуси по хоккею будет добираться в Минск из Риги, куда прилетела на самолете

Стало известно, как сборная Беларуси по хоккею будет добираться в Минск из Риги. Фото: hockey.by

Сборная Беларуси по хоккею, которая уже завершила выступления на чемпионате мира в Риге, вернется в Минск на автобусе, а не на самолете. Об этом сообщил агентству ТАСС глава организационного комитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис.

- Так как был введен запрет на полеты, сборная Беларуси по хоккею поедет в Минск на автобусе, - отметил Бунцис.

Он напомнил, что в Ригу белорусские хоккеисты прилетели на самолете.

По словам Бунциса, оргкомитет до последнего момента надеялся на то, что все же удастся организовать вылет из Риги в Минск для белорусской сборной. Для этого была нужна была официальная просьба со стороны белорусских властей, но они с подобным запросом не обратились.

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