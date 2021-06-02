Уже официально! Вот как будут выглядеть ID-карты и новые биометрические паспорта белорусов

Правительство Беларуси установило, как будут выглядеть биометрические документы. Фото: pravo.by
Белорусское правительство официально утвердило внешний вид ID-карт и биометрических паспортов белорусов, сообщил Национальный правовой портал. «Комсомолка» посмотрела, как будут выглядеть главные документы жителей Беларуси.
Для удостоверения личности белорусы будут пользоваться ID-картой. Фото: pravo.by
Правовой акт устанавливает формы бланков биометрических документов. Один документ - удостоверение личности. Она в виде пластиковой карточки с интегральной сматр-микросхемой, со встроенной биометрической идентификацией и криптографическим токеном аутентификации.
Так будет выглядить "белорусский загранпаспорт". Фото: pravo.by
Второй документ типа загранпаспорта - для выезда/въезда в Беларусь в виде привычной синей «книжечки», но также с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.
ID-карты иностранных граждан для пребывания в Беларуси. Фото: pravo.by
Напомним, в Беларуси планировался старт массовой выдачи ID-карт с января 2021-го года, но его отложили. Хотя в 2020-ом году некоторое количество карт было выдано для эксперимента.
ID-карты иностранных граждан для пребывания в Беларуси. Фото: pravo.by
Также утверждены ID-карты, которыми в Беларуси будут пользоваться люди с видом на жительство. Сейчас эти документы - в виде книжечек. Известно, что введут в Беларуси карты и для апатридов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Беларуси с 1 сентября 2021 начнут выдавать биометрические документы: топ-5 вопросов о паспортах и ID-картах.
Действующий сегодня бумажный паспорт также сохранится, но его внешний вид немного изменится (подробности).
Белорусы начнут получать биометрические паспорта. МВД рассказало, сколько ID-карт выдадут в 2021 году.
Как их получить, и что будет с обычными паспортами? (подробности).
МВД готовится к изготовлению ID-карт и биометрических паспортов: специальные устройства будут получать информацию всего за 10 минут.
По всем отделениям по гражданству и миграции республики завозят оборудование по снятию биометрических данных (подробности).
Лукашенко о введении биометрических паспортов: Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав?
Окончательное решение по введению биометрических документов в Беларуси обсуждалось на совещании во Дворце Независимости (подробности).