Уже официально! Вот как будут выглядеть ID-карты и новые биометрические паспорта белорусов

Правительство Беларуси установило, как будут выглядеть биометрические документы. Фото: pravo.by

Белорусское правительство официально утвердило внешний вид ID-карт и биометрических паспортов белорусов, сообщил Национальный правовой портал. «Комсомолка» посмотрела, как будут выглядеть главные документы жителей Беларуси.

Для удостоверения личности белорусы будут пользоваться ID-картой. Фото: pravo.by

Правовой акт устанавливает формы бланков биометрических документов. Один документ - удостоверение личности. Она в виде пластиковой карточки с интегральной сматр-микросхемой, со встроенной биометрической идентификацией и криптографическим токеном аутентификации.

Так будет выглядить "белорусский загранпаспорт". Фото: pravo.by

Второй документ типа загранпаспорта - для выезда/въезда в Беларусь в виде привычной синей «книжечки», но также с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

ID-карты иностранных граждан для пребывания в Беларуси. Фото: pravo.by

Напомним, в Беларуси планировался старт массовой выдачи ID-карт с января 2021-го года, но его отложили. Хотя в 2020-ом году некоторое количество карт было выдано для эксперимента.

ID-карты иностранных граждан для пребывания в Беларуси. Фото: pravo.by

Также утверждены ID-карты, которыми в Беларуси будут пользоваться люди с видом на жительство. Сейчас эти документы - в виде книжечек. Известно, что введут в Беларуси карты и для апатридов.

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