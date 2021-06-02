Директор «Белсат»: В Польшу из Беларуси вывезены трое из пяти политзаключенных

Стало известно, что нескольких деятелей польской диаспоры освободили и вывезли в Польшу. Фото: Оксана БРОВАЧ

Со ссылкой на директора «Белсата» Агнешку Ромашевскую «Наша Нiва» сообщила о том, что трое из пяти поляков-политзаключенных были вывезены из Беларуси.

- Ирена Бернацкая, руководитель Лидского отделения независимого СПБ, Марина Тишковская, директор общественной школы при Союзе поляков в Волковыске, и Анна Панишева, директор польской школы в Бресте, были вывезены в Польшу, - сообщила Ромашевская.

При этом в заключении остаются несколько других деятелей польской диаспоры в Беларуси. Это Анжелика Борис, а также журналист и активист Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут. По информации СМИ, Борис и Почобуту так же предлагали освобождение взамен на депортацию из Беларуси, но они не согласились на это.

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