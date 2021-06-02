Белорусский Департамент по авиации рекомендует иностранным авиакомпаниям облетать Украину. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Белорусский Департамент по авиации опубликовал комментарий по ситуации с запретом Украины своего воздушного пространства для белорусских самолетов. В ведомстве считают, что такой запрет нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о воздушном сообщении 1995 года. Также сказано о том, что такое решение наносит ущерб «Белавиа».

Кроме этого белорусский департамент высказывает сомнения в безопасности полетов над Украиной, вспоминая случаи с самолетом авиакомпании «Сибирь», сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, самолетом «Malaysia Airlines», сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании «Белавиа».

- В связи с вышеизложенным, авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов, - сказано в заявлении. - Также вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании «Ryanair» FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю.

Напомним, все началось с инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.

После этого Беларусь попала в авиационную изоляцию. Отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом и Таллинном.

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