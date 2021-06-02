Еще одна китайская вакцина от коронавируса одобрена ВОЗ

Еще одна китайская вакцина получила одобрение ВОЗ. Фото: aa.com.tr

Китайская вакцина против коронавируса Sinovac получила одобрение ВОЗ для экстренного применения, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу женевской штаб-квартиры организации.

Официальное утверждение вакцины для экстренного применения от коронавируса позволяет странам, фондам, агентствам по закупкам или общинам осуществлять закупку препарата. Это «официальная гарантия» ВОЗ того, что вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства.

- Мир отчаянно нуждается в многочисленных вакцинах против COVID-19, чтобы найти решение проблемы неравенства в доступе (к лекарствам для иммунизации - Прим.) в мире. ВОЗ призывает фармпроизводителей участвовать в механизме COVAX, делиться своими ноу-хау и данными, содействовать установлению контроля над пандемией, - прокомментировала помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

Вакцинцу Sinovac производит одноименная компания в Пекине. Ранее ВОЗ одобрил для экстренного одобрения китайскую вакцину Sinopharm, которой уже прививают в Беларуси. К слову ровно год назад - в июне 2020-го года Китай заявлял о том, что разрабатывает пять вакцин от коронавируса.

На данный момент в списке ВОЗ для экстренного применения находятся семь препаратов: вакцина китайской компании Sinopharm, вакцина Comirnaty (совместная разработка Pfizer из США и BioNTech из Германии), препарат компании Janssen (произведен подразделением американской Johnson & Johnson), американская вакцина Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

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