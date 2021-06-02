Рисовали «зебру» и оказались в больнице: жесткое ДТП с дорожниками под Рогачевом

Авария в Рогачевском районе с машиной дорожников. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Серьезная авария с двумя пострадавшими произошла на территории Рогачевского района во вторник, 1 июня. Подробности сообщила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Это случилось около 15.30 часов дня в деревне Ямное. Проезжая на грузовом «Рено Мастер» по трассе в сторону Бобруйска, 35-летний водитель отвлекся на телефон. В этот же момент на участке работала дорожная служба: дорожных сопровождало авто сопровождения - ГАЗ, место было обозначено знаками и конусами.

Одна из машин оказалась далеко за пределами трассы. Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В итоге «Рено» врезалось прямо в «ГАЗ», который стоял в полосе движения. Машина покатилась вперед и наехала на рабочих 61-летних мужчин. «Рено» вылетело с трассы.

- В результате происшествия дорожные рабочие получили травмы, они были госпитализированы в центральную райбольницу Рогачева. Проводится проверка, - прокомментировали в УВД.

Два 61-летних рабочих рисовали "зебру", когда их сбил грузовик. Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

На фото с места аварии - два искореженных грузовика, разбросанные по дороге конусы, мешки. Рабочие успели нарисовать только часть «зебры».

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