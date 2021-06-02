До +25 тепла - похолодание уйдет! Погода в Беларуси на 3 - 5 июня

К выходным в Беларуси потеплеет и почувствуется лето. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Преимущественно без осадков и все подрастающий градус тепла. Ресурс meteoinfo.by сообщил о погоде в Беларуси на 3 - 5 июня.

Так в четверг, 3 июня, в Беларуси будет сохраняться уже привычная погода последних недель. На температурный фон повлияет южная периферия антициклона со Скандинавии. День будет облачным и преимущественно без осадков. Ночью уже без заморозков - средние температуры после захода солнца около +8…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+22 тепла.

Также синоптики предупреждают, что ночью на 3 июня атмосферное давление будет слабо расти, но днем существенно не будет меняться.

В пятницу и субботу, 4 - 5 июня, в Беларуси «командовать» также будет скандинавский антициклон.

В пятницу, 4 июня, будет в основном без осадков, ветер умеренный северо-восточного направления. В ночные часы около +6…+12 выше ноля, а днем и того теплее - +19…+24 тепла.

На выходных лето продолжит набирать обороты. В субботу, 5 июня, на погоду повлияют неустойчивые воздушные массы, будет облачно. И хотя ночью преимущественно без осадков, днем прогнозируются кратковременные дожди в отдельных районах. Ночью около +7…+13 градусов, а днем еще теплее +20…+25 выше ноля. Вот-вот и в Беларуси начнется пляжный сезон!

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