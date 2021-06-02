«Отпуск рискует стать последним»: Макс Корж удивил поклонников выбором страны для отдыха

Белорусский рэпер Макс Корж отправился на отдых в Афганистан. Фото: Instagram / maxkorzhmus

Белорусский рэпер Макс Корж отправился на отдых в Афганистан. Об этом он сообщил подписчикам в Instagram.

«Поехали пописать музла, отвлечься от нашей суеты, отдохнуть перед концертами», – написал артист.

Макс Корж намерен записать музыку для нового альбома в Афганистане. Фото: Instagram / maxkorzhmus

Поклонники сразу же отреагировали на эту новость и признались в комментариях, что их удивил выбор страны для отдыха.

«Отпуск рискует стать последним», «Бомбезная музыка ожидается», «Ничего себе, Макс в Афгане, аккуратнее там!», «Кому Мальдивы, а кому Кабул», «Как тебя туда занесло», «Афганистан самое то для расслабления», – пошутили фанаты в комментариях.

Также подписчики отметили, что очень ждут нового альбома от Макса Коржа и надеются, что он выпустит его после такой необычной поездки.

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