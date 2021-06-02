СМИ: На следующий день после попытки суицида Степана Латыпова перевели в СИЗО №1

Подсудимый Степан Латыпов попытался совершить суицид. Фото: стоп-кадр | видео "Радио Свобода"

О том, что Степана Латыпова, 41-летнего оппозиционера, который попытался покончить с собой прямо в зале суда, находясь за решеткой, уже перевели из больницы, сообщила «Наша Нiва» со ссылкой на информацию родственников телеграм-каналу tut.by.

Инцидент произошел в 1 июня в суде Советского района Минска. Латыпов сказал «последнее слово», обращаясь к отцу, а затем встал на скамейку и воткнул себе в горло предмет, похожий на ручку. Когда клетку смогли открыть, Латыпов уже был без сознания.

Вечером того же дня в Минздраве сообщали, что в больнице на улице Семашко госпитализированный Степан Латыпов пришел в себя, его состояние стабильное, «жизнеугрожающих ситуаций нет». Также в эфире госТВ представитель медучреждения заявлял, что Латыпов после операции находился на ИВЛ.

А на следующий день, 2 июня, стало известно, что Латыпова перевели обратно в одно из учреждений ДИН. По информации «Нашай Нiвы», он находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Сделать такой вывод позволяет то, что для Латыпова в «СИЗО на Володарке» в этот день приняли передачу.

Также «Нашай Нiве» уже стало известно, что рассмотрение дела Степана Латыпова продолжится через неделю - 10 июня.

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