Сколько бензина могут купить на среднюю зарплату белорусы и жители других стран/ Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если сравнивать Беларусь со странами-соседками, то топливо у нас стоит относительно недорого. Самый дорогой бензин в Латвии (около $1,6 за литр), самый дешевый – в России (почти $0,67 за литр). В Беларуси стоимость топлива в переводе на доллары составляет почти $0,8, пишет intex-press.by.

Но если взять в расчет среднюю зарплату в каждом из государств (самые свежие данные до вычета налогов), то получится, что слова «дешевое» и «доступное» топливо не всегда являются синонимами.

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Литвы: около 1234 литров. Меньше всего (475 литров) – жители Украины, где относительно низкие цены на топливо сочетаются со скромными заработками. Беларусь в этом рейтинге на предпоследнем месте.

Сколько литров топлива можно купить на среднюю зарплату в разных странах:

Литва – 1234 литра

Россия – 1110 литров

Польша – 1006 литров

Латвия – 920 литров

Беларусь – 706 литров

Украина – 475 литров

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