Лукашенко: «Я бы попросил белорусов: давайте полетаем по Беларуси».

- Я бы попросил белорусов: давайте полетаем, покатаемся и поездим в этом году по Беларуси, - заявил Александр Лукашенко во время очередного совещания. - Меня удручает тот факт, что у нас белорусы не знают Беларусь. Они хорошо ориентируются в Эмиратах, Дубаи, Абу-Даби, Черногории, еще где-то – Турции или Барселоне. А Беларусь не знают. А мест прекрасных предостачно. Поэтому я бы попросил. Не надо стремиться куда-то полететь с тремя-четырьмя пересадками. Но коль кто-то уже купил билет, или хочет – мы же запретить не можем. Мы договорились с Путиным, что в Москву мы доставим их, а оттуда они могут полететь в любую точку.

Кстати, белорусов постарше полетами по Беларуси не удивишь. Во времена БССР самолеты летали из Минска не только в областные центры республики, но даже в маленькие городки, типа Бегомля, Ушач и Лепеля. А еще самолет летал на Минское море!

Инересно, что с такой же просьбой Лукашенко обращался к белорусам в прошлом году:

- Побудьте этот год дома, отдохните здесь, - говорил тогда президент.

Лукашенко про отдых в Беларуси: Надо хотя бы узнать, что такое Браславские озера, Нарочь, Беловежская пуща

Накануне президент Беларуси не исключил возобновления авиаперелетов в Крым:

- Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, после того, как международное сообщество признало Крым временно оккупированной территорией, летать туда перестали все иностранные авиакомпании, включая «Белавиа» - и теперешний запрет полетов над Украиной тут совершенно не причем. Иначе эти авиакомпании попали бы под санкции и запреты. Несмотря на то, что аэропорт Симферополя называется «международным», туда летают только российские авиакомпании.

Аналогичная ситуация и с железнодорожным сообщением – все поезда, которые до 2014 года следовали в Крым через Украину, оказались под запретом. Включая и белорусские поезда. Кстати, одним из последних таких рейсов весной 2014 года проехали журналисты «Комсомолки».

Попасть в Крым на машине официально можно только через Украину – при этом нужны веские причины. Говорят, фактически это сделать крайне трудно. Последние годы белорусские турфирмы организовывают поездки в Крым в объезд Украины – через Россию и Керченский мост. Но для туристов это чревато: если об этом узнают украинские власти, они могут запретить въезд в Украину, и даже инициировать запрет для получения в будущем шенгенской визы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В 80-е белорусы могли летать в деревню за картошкой на самолетах. Улететь из Минска в Сочи можно было по цене мужских туфель

Куда можно улететь из Беларуси после инцидента с посадкой самолета Ryanair: список стран и городов. После истории с посадкой самолета в Минске, Беларусь попала в авиационную изоляцию. Но не полную!