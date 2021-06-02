Будут санкции с последствиями: в МИД Украины отреагировали на информацию об авиарейсах из Беларуси в Крым

Киев введет санкции против Минска, если хоть один белорусский самолет приземлится в Крыму. Фото: Сергей ГАПОН

Киев введет санкции против Минска, если хоть один белорусский самолет приземлится в Крыму. Такое заявление 2 июня сделали в министерстве иностранных дел Украины. Там подчеркнули, что санкции будут неизбежны и со всеми вытекающими последствиями.

– Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями, – заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, ее слова приводит «Укринформ».

Джапарова отметила, что в МИД Украины «зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым». Она назвала эти заявления провокационными, а также Джапарова считает, что они являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины добавила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью не политическое, а связано с безопасностью, «ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».

По словам Джапаровой, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

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