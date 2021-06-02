«Путин и Лукашенко играют всегда в одной команде»: сказал пресс-секретарь президента России Песков

Путин не смотрел хоккейный матч Россия - Беларусь. Фото: gazeta.ru

«Комсомолка» сообщала о том, что в Риге на чемпионате мира по хоккею во вторник, 1 июня, сборная Беларуси неудачно провела последний матч и проиграла 0:6 сборной России.

Разгромный для белорусов матч прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина, пишет ТАСС. По словам, Дмитрия Пескова за игрой российский президент в этот раз не следил, так как был занят.

Песков уточнил, что эти поединки «промежуточные игры» и добавил, что только «еще одна победа на пути к важным матчам».

Журналист в теме белорусско-российского хоккейного поединка попытался заметить, что и Александр Лукашенко с Владимиром Путиным «известные хоккеисты». Песков с этим категорично не согласился.

- Они не известные хоккеисты, а только известные любители этого вида спорта. Хоккеист - это очень тяжелый труд и очень высокая профессиональная подготовка, - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

И добавил, говоря о Путине с Лукашенко, что играют они «всегда в одной команде».

После победы над национальной сборной Беларуси российская сборная заняла первое место в группе, белорусы оказались на 15-м месте итоговой таблицы. И уже совсем скоро будут добираться домой из Риги, но уже не на самолете, а на автобусе.

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