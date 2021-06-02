Около 450 белорусов не могут улететь с Кипра, некоторых уже выселили из отелей

Отдыхавшие на Кипре белорусы не могут вернуться домой, поскольку остров присоединился к другим странам Евросоюза и закрыл свое воздушное пространство для самолетов «Белавиа». Фото: pixabay

Отдыхавшие на Кипре белорусы не могут вернуться домой, поскольку остров присоединился к другим странам Евросоюза и закрыл свое воздушное пространство для самолетов «Белавиа».

В настоящее время на острове остаются около 450 белорусов, сообщает «Наша Нива». По словам одного из застрявших на Кипре туристов, эвакуационный рейс из Ларнаки в Москву был назначен на 2 июня, но в последний момент его отменили без объяснения причин.

По некоторым данным, забрать путешественников должна была российская компания «Якутия». Планировалось доставить туристов в московский аэропорт «Внуково», а затем в Беларусь.

2 июня почти всех белорусов, у кого закончились путевки, выселили из отелей. Теперь они вынуждены самостоятельно искать жилье или возможности вернуться в Беларусь.

– Здесь около 450 белорусов. Многие в растерянности, потому что им надо на работу, да и запасы денег уже заканчиваются, – рассказал подробности один из туристов.

В пресс-службе «Белавиа» изданию сообщили, что на данный момент не располагают информацией о ситуации.

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