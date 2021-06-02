Если «Белавиа» полетит в Крым, Украина введет санкции против Беларуси. Фото: Сергей ГАПОН

Если «Белавиа» полетит в Крым, Украина введет санкции против Беларуси, заявила изданию «Укринформ» первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

- Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми “ЛНР“ или „ДНР“. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями, — заявила Джапарова.

Накануне президент Беларуси не исключил возобновления авиаперелетов в Крым:

- Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают, - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, после того, как международное сообщество признало Крым временно оккупированной территорией, летать туда перестали все иностранные авиакомпании, включая «Белавиа» - и теперешний запрет полетов над Украиной тут совершенно не причем. Иначе эти авиакомпании попали бы под санкции и запреты. Несмотря на то, что аэропорт Симферополя называется «международным», туда летают только российские авиакомпании.

Аналогичная ситуация и с железнодорожным сообщением – все поезда, которые до 2014 года следовали в Крым, оказались под запретом. Включая и белорусские поезда. Кстати, одним из последних таких рейсов весной 2014 года проехали журналисты «Комсомолки».

Попасть в Крым на машине официально можно только через Украину – при этом нужны веские причины. Говорят, фактически это сделать крайне трудно. Последние годы белорусские турфирмы организовывают автобусные поездки в Крым в объезд Украины – через Россию и Керченский мост. Но для туристов это чревато: если об этом узнают украинские власти, они могут запретить въезд в Украину, и даже инициировать запрет для получения в будущем шенгенской визы.

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