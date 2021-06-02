Белорусской АЭС выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусской атомной электростанции 2 июня выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Такое решение принято коллегией МЧС, сообщается на сайте министерства.

Оно основано на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.

«Экспертиза безопасности была выполнена государственным научным учреждением «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси по техническому заданию Госатомнадзора, оценка соответствия – непосредственно Госатомнадзором», – отмечается в сообщении.

Перед рассмотрением на коллегии МЧС вопроса о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС Госатомнадзор провел 30 апреля общественные слушания, во время которых общественности сообщили информацию о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия. Высказанные в этот период комментарии и поступившие вопросы приняты во внимание при подготовке коллегией МЧС решения о выдаче лицензии.

– Выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС – это историческое событие, которое венчает многолетнюю работу всех заинтересованных, включая регулирующий орган, по созданию в нашей стране современной инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности. Мы прошли большой путь, при котором обеспечение безопасности неизменно было и остается наивысшим приоритетом, – сказала начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

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