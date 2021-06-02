Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июня 2021 года: рост новых случаев COVID-19 и десять смертей

За сутки в Беларуси выявлены 915 новых случаев COVID-19
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, за сутки в республике выявлены 915 новых случаев COVID-19, их количество выросло более чем на 200 по сравнению с предыдущим днем, когда были зарегистрированы 636 пациентов с коронавирусом.
Также за минувшие сутки выписаны из больниц 1 тысяча 250 пациентов.
«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 395 тысяч 990 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 387 тысяч 338 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.
Статистика смертности пока не меняется – вновь десять умерших пациентов с COVID-19 за сутки. Всего же за время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 2 тысчи 871 пациент с выявленным коронавирусом.
Кроме того, за минувшие сутки выполнено 17 тысяч 636 тестов. Всего в Беларуси проведено 6 миллионов 361 тысяча 136 тестов.
В Минздраве сообщили и о ходе вакцинации. Уже более 542,3 тысячи человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 297,1 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.
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