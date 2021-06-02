Генпрокуратура РБ хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса по делу о геноциде народа Беларуси. Вот что ответил политик

Генпрокуратура Беларуси обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси. В частности, по этому делу хотят допросить 94-летнего бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса и проверить его причастность к деятельности батальонов, проводивших карательные операции на территории Беларуси в 1944 году. Сообщается, что «после освобождения белорусских и литовских земель от немецко-фашистских захватчиков часть карателей добровольческих подразделений Литвы, в том числе Минский мясник (Импулявичюс) и Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, скрылись на территории Германии, которая находилась в зоне ответственности США и Великобритании, а затем в 1949 году – в США, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления. Позднее Минский мясник (Импулявичюс), признанный виновным в массовых убийствах, квалифицируемых сегодня как геноцид, был заочно приговорен к смертной казни Верховным судом Литовской ССР. Однако США не удовлетворили запрос о его выдаче. При этом Вольдемарас Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус и затем, вернувшись в Литву, в 90-е годы занимал высшую государственную должность – президента Литовской Республики».

А вот как отреагировал на эту новость сам Адамкус:

- Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, я не знаю, кто были эти люди и чем они занимались. Я слышу об этом впервые. Думаю, что это не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь больше людей в свои внутренние проблемы», — заявил Адамкус в комментарии BNS.

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