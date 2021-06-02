Беларусь получила второй транш кредита от России в размере $500 млн Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Второй транш российского кредита в размере $500 млн поступил на счет белорусского Министерства финансов. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 г., 2 июня 2021 г. на счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов США», – отмечается в сообщении Минфина.

Напомним, что Беларусь и Россия договорились об этом кредите 21 декабря 2020 года, тогда было подписано соглашение о предоставлении нашей стране суммы, эквивалентной $1 млрд. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.

Недавно, по итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, стало известно, что в ходе встречи окончательно был решен вопрос о перечислении второго транша госкредита, также достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в города России.

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