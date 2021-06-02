Гражданин Армении убил белоруску и попытался скрыться - его проверяют на причастность к другим преступлениям

Гражданин Армении убил белоруску и попытался скрыться. Фото: Витебского УВД

Трагически закончилось для 53-летней женщины из Полоцка знакомство по переписке с гражданином Армении. После общения онлайн в интернете 50-летний мужчина решил увидеть женщину вживую. Во время встречи они устроили застолье в квартире полочанки, однако вдруг вспыхнула ссора. Мужчина убил хозяйку и оставил в квартире ее тело с множественными ранениями, в том числе от ножа. Ключи от дома и телефон убитой выбросил в городе.

Женщину хватились, когда она не появилась на работе. Коллеги заволновались, что она не выходит на связь. Так и раскрылось страшное происшествие. К тому времени подозреваемый уже отправился в Минск, а затем попытался уехать в Россию, но в Лиозненском районе его схватили.

Сейчас проверяется причастность задержанного к другим преступлениям, говорится в сообщении УВД Витебского облисполкома. Возбуждено уголовное дело, и всех, кто может рассказать о противоправной деятельности человека на фото, просят позвонить по номерам: 8 (033) 378-96-93 или по короткому номеру милиции 102.