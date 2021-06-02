Российский консул посетил в СИЗО в Минске гражданина РФ Егора Дудникова, который озвучивал протестные ролики

Российский консул посетил в СИЗО в Минске гражданина РФ Егора Дудникова. Фото: Страница Егора Дудникова во «ВКонтакте»

Представитель российского посольства в Беларуси навестил в СИЗО в Минске гражданина РФ Егора Дудникова. Об этом сообщил 2 июня пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

– Консул посетил сегодня задержанного гражданина Российской Федерации Егора Дудникова. Гражданин России чувствует себя в целом нормально, в разговоре с представителем посольства особых жалоб на условия содержания не высказывал. Есть несколько просьб, которые, думаю, будут выполнены, – рассказал подробности дипломат, его цитирует ТАСС. По его словам, ведется работа «по выяснению всех обстоятельств этого дела».

Ранее адвокат Дудникова Антон Гашинский подал в управление Следственного комитета (УСК) по Минску жалобу на задержание подзащитного. До этого незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна» сообщал, что россиянина обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. По словам защитника Дудникова, уголовное дело против него возбудили за то, что он «озвучивал ролики для белорусской оппозиции».

Его задержали 5 мая в Минске. В квартире, которую он снимал, провели обыск. Дудникову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»), она предусматривает до трех лет лишения свободы.

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