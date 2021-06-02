С аттракциона в Минске выпала женщина - она госпитализирована

Катающихся фиксируют блокируемой дугой безопасности. Иллюстративный снимок Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Днем 1 июня ЧП произошло в Центральном детском парке имени Максима Горького. Там, на территории «Городских парков» предприятия «Минскзеленстрой», из кабины аттракциона «Колобок» выпала 61-летняя женщина.

- В результате происшествия травмирована гражданка, которая с ушибами госпитализирована. Причина происшествия устанавливается, - сообщается в суточной сводке МЧС. В опубликованной информации также указано, что аттракцион - 2009 года выпуска, освидетельствование пройдено 31 марта нынешнего года.

- Аттракцион работает, вращаясь по кругу вокруг оси на рельсе, и вращение кабиной управляется вперед или назад рукояткой внутри кабины, - говорится в информации управления «Городские парки». Там сказано также, что катающихся фиксируют блокируемой дугой безопасности, которая исключает возможность выпадения посетителя.

Кстати, это аттракцион белорусского производителя. «Колобок» есть, в частности, и в гомельском парке. Ранее об инцидентах с этим аттракционом не сообщалось.