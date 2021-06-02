Умер бывший министр культуры Беларуси Евгений Войтович. Фото: pixabay

Экс-министр культуры Беларуси Евгений Войтович умер 2 июня. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший замминистра культуры, а теперь председатель Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий.

Добавим, что Евгений Константинович Войтович родился 29 января 1937 года в деревне Лещины Борисовского района Минской области. Он был политическим деятелем и дипломатом. Войтович возглавлял Минкульт с 1988-го по 1993-й годы.

За свою карьеру он поработал режиссером на «Беларусьфильме», начальником главного управления кинофикации и кинопроката Госкино СССР.

Кроме того, 22 ноября 1993 года Войтович был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Литовской Республике. Он занимал эту должность до 15 октября 1998 года. В 1999-2002 годах был послом по особым поручениям. В 2002 году назначен руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Краснодаре.

10 января 1997 года Войтович был награжден почетной грамотой правительства Беларуси.

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