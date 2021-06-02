Вместо Албании и Черногории - Египет, Турция, Грузия, ОАЭ. А из Туниса белорусов эвакуируют 4 и 6 июня

Из Туниса белорусов эвакуируют 4 и 6 июня Фото: Сергей ГАПОН

Столичный туроператор сообщил об изменении дат полетной программы на вывозные рейсы белорусских туристов из Туниса. 4 июня самолет отправится с острова Джерба в 18.00. А из города Энфида рейс состоится 6 июня.

- Информация по деталям обратного вылета будет предоставлена представителями принимающих сторон, - сообщает в своем телеграм-канале туроператор «Интерсити».

Уточняется, что в случае продления отдыха для туристов, забронировавших отдых через данного туроператора, расходы на пребывание за дополнительные ночи фирма берет на себя - в отелях, предоставленных компанией и принимающими сторонами. А действие медстраховки продлят.

Также туроператор сообщил том, что в связи с запретом на пролет воздушного пространства Украины и других сопредельных стран для белорусских авиаперевозчиков, компания вынуждена приостановить чартерные программы в Тиват (Черногория) - по 17 октября, в Тирану (Албания) - по 13 октября.

- По отмененным рейсам на эти даты предлагается перенос на направления: Египет, Турция, Грузия, ОАЭ и другие открытые направления, - уточняется в сообщении туроператора.

Напомним, на Кипре около 450 белорусских туристов ожидают эвакуационных рейсов.

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