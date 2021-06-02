Роман Протасевич: «Подумал, что как с помпой меня встречают!» ОНТ показал фильм о посадке Ryanair в Минске

В фильме Роман часто смеялся. Фото: скриншот видео ОНТ

Государственый телеканал ОНТ опубликовал фильм о скандальной посадке в Минске самолета Ryanair. Напомним, он летел из Афин в Вильнюс над Беларусью. На борту находился блогер Роман Протасевич, которого обвиняют по нескольким уголовным статьям, и его девушка София Сапего. После приземления в Минске обоих задержали - сейчас они в СИЗО КГБ.

В фильме частично показали один из допросов Протасевича. На кадрах оперативной съемки, рассказывая о произошедшем, Роман улыбался, шутил, курил.

- Стояло несколько микроавтобусов. Я даже подумал, что как с помпой меня встречают! Роман сначала решил, что люди в жилетках, стоящие в аэропорту, - это журналисты:

- Думаю, сейчас как известного персонажа, под звук фотокамер, под софиты, телеобъективы буду спускаться. Разве что не по красной дорожке.

Как сказал Протасевич, он надеялся, что для Сапеги все обойдется и ее не задержат, - поэтому старался находиться отдельно от девушки.

А одной из версий Романа являлось то, что его подставили:

- У меня был личностный конфликт только с одним человеком. Причем, был таким достаточно напряженным - особенно в последние дни, - признался Роман и добавил, что за 40 минут до вылета он написал в рабочем чате, как и куда, на каком самолете будет перемещаться. В том чате был и «этот человек», имя которого не называется.

В фильм также вставили слова Протасевича о еде в СИЗО:

- Макароны с мясом были. Вполне съедобные даже. С учетом того, сколько у нас еды в камере, что хлопцы воют, что уже мясо портится.

Когда Роман, рассказывая, смеялся, также слышался смех человека за кадром.