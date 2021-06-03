У белорусского хоккеиста во время матча остановилось сердце: медики смогли его запустить

После остановки сердца игрок брестской команды был госпитализирован в больницу скорой помощи. Фото: pixabay.com.
Во вторник, 1 июня, в Бресте - во время матча финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве у одного из спортсменов остановилось сердце, информирует БелТА. Это произошло во время матча брестской команды «Строитель» против ХК «Минск». Сердце остановилось у 29-летнего игрока «Строителя» Евгения Михейчика.
Медики проводили реанимационные мероприятия прямо на поле, сердце запустилось и спортсмена госпитализировали в БСМП.
- Сейчас Евгений находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное: разговаривает, самостоятельно дышит, осознает, кто он и что с ним произошло. Назначено углубленное обследование, по его результатам будет понятна причина произошедшего, - процитировали журналисты Василия Лещинского, директора брестского клуба.
Также известно, что игрок «Строителя» в мае 2021-го года проходил осмотр в брестском облдиспансере спортивной медицины и патологий у него выявлено не было.
Евгений Михейчик играет за брестскую команду, но также выступает за национальную сборную Беларуси по хоккею на траве.
Итогом мачта стал проигрыш «Строителя» «Минску» - 1:2. Накануне, 31 мая, брестчане победили минскую команду со счетом 1:0. Между командами состоится еще один заключительный поединок - 4 июня в Минске. Сейчас счет финальной серии 2:2.
- Жене здоровья, здоровья, здоровья! Конечно трудно смотреть, а тем более играть после такого. Но молодцы ребята, спасибо за игру! - прокомментировали болельщики на странице Белорусской федерации хоккея на траве в Facebook.
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