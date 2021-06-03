Уже не рекомендация: европейский авиарегулятор издал директиву об облете воздушного пространства Беларуси

Национальные авиакомпании стран-членов EASA призвали избегать воздушное пространство Беларуси. Фото: flightaware.com | Отслеживание полетов в реальном времени

EASA - Европейское агентство авиационной безопасности выпустило директиву по белорусскому воздушному пространству. В документе - обращение к авиационным властям стран-членов EASA, которых призывают уведомить национальных авиаоператоров о том, что полеты над Беларусью должны осуществлять только в случае необходимости, если того требует безопасность.

- Цель (директивы - Прим.) - снижение потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве, - прокомментировали на сайте европейского авиарегулятора.

Аргументируя условия директивы, в EASA напомнили об инциденте с самолетом Ryanair с вынужденной посадкой в Минске 23 мая.

Уточняется, что нацагентства по контролю должны ввести эти меры в действие в течение двух суток со дня вступления директивы (SD) в силу и проинформировать об этом EASA.

- SD будет пересматриваться по мере необходимости и в любом случае с интервалом не более одного месяца, - добавили в пресс-службе авиарегулятора ЕС.

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