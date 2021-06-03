Стало известно, чем закончилась проверка КГК у Дениса Дудинского

Дудинский и Раецкая находятся дома, но без средств связи. Фото: Instagram @katyarayaa

Ранее «Комсомолка» писала о том, что домой к Денису Дудинскому пришли силовики.

Позже выяснилось, что это была проверка Комитета госконтроля. Как сообщила СМИ, в квартиру Катерины Раецкой и Дениса Дудинского представители правоохранительных структур пришли в гражданской одежде. Причина - проверочные мероприятия по вопросам налогообложения со стороны органов финансовых расследований.

После окончания проверки Денис Дудинский смог выйти на связь.

- У нас все ОК, мы дома. Правда, без средств связи, - написал ведущий на своей странице в Facebook.

Также ситуацию прокомментировала и его жена Катерина Раецкая:

- Родненькиe, сегодня ночуем дома, на этом все новости. Мы пока без средств связи и техники, простите ,что сегодня не смогли появиться там, где нас ждали и соблюсти дедлайны, - написала она в посте в своем Instagram.

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