Генсек НАТО высказался по санкциям против Беларуси

Генсек НАТО сообщил, что ситуацию в Беларуси будут обсуждать 14 июня на саммите альянса в Брюсселе. Фото: РБК

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал обеспечить выполнение санкций против Беларуси в полном объеме, сообщило ТАСС со ссылкой на BBC.

Кроме того он заметил, что некоторыми странами, входящими в НАТО, рассматриваются возможности введения против Беларуси и дополнительных санкций. Что станет реакцией на посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

- Самое важное - это сделать так, чтобы данные санкции были согласованы и полностью применены,- подчеркнул Столтенберг после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном.

Еще генсек заметил, что НАТО согласовало «очень жесткое заявление» по Беларуси, однако некоторые страны Североатлантического альянса намерены пойти еще дальше по «ужесточению рестриктивных мер».

Также Столтенберг призвал белорусские власти освободить политзаключенных - Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу, и предоставить полное объяснение инцидента с чрезвычайной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска.

В заключение глава НАТО заметил, что на предстоящем саммите альянса в Брюсселе, который состоится 14 июня, члены НАТО будут обсуждать не только Беларусь, но и действия «более напористой России».

- Это часть ее поведения, мы видим, что Россия и Беларусь тесно работают вместе, - утвердительно заявил Столтенберг.

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