В Бресте на «Санта Бремор» было зафиксировано превышение концентрации аммиака более чем в два раза. Фото: neg.by

В Бресте на «Санта Бремор» было зафиксировано превышение концентрации аммиака более чем в два раза. Данная информация была опубликована на сайте МЧС.

- В среду, 2 июня, на предприятии «Санта Бремор» в Бресте сработала сигнализация контроля параметров окружающей среды в аммиачной компрессорной. На место выехали спасатели. Они обнаружили, что в компрессорном цехе превышена предельно допустимая концентрация аммиака: 48 мг/м.куб при норме 20 мг/м.куб, - написано в сообщении.

В ведомстве добавили, что за пределами компрессорной превышений аммиака выявлено не было. И отметили, что никто не пострадал.

Устанавливается причина произошедшего.

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