В Минске работник завода попытался вынести на плечах 54 килограмма латуни. Фото: скриншот с видео телеграм-канала Милиция Минска

В Минске работник завода попытался вынести на плечах 54 килограмма латуни. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Милиция Минска.

- К сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД Минска обратились сотрудники службы охраны одного из столичных заводов. Они рассказали, что задержали бригадира токарного участка, когда тот попытался пересечь КПП. Мужчина попытался пронести на плечах 54 килограмма латуни на сумму 668 рублей, - рассказали в милиции.

В ГУВД добавили, что прежде чем дойти до пропускного пункта рабочему пришлось пройти около километра по территории завода.

- Мужчина закрепил латунь на спине, а поверх надел куртку. Сотрудников охраны насторожило утомленное лицо рабочего и отдышка. Его пригласили в зону досмотра, где металл и обнаружили, - пояснили в ведомстве.

Материалы проверки были переданы в Заводской РОСК Минска, где действиям рабочего будет дана правовая оценка.

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