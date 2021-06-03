Фотофакт. Вот как выглядит временный мост вместо рухнувшего на трассе Борисов-Березино

На месте рухнувшего за две недели возвели временный мост. Фото: Минтранс.

«Комсомолка» сообщала о том, что 19 мая на трассе Борисов-Березино рухнул мост через реку. С места ЧП очевидцы публиковали эпичные фото. Движение машин из-за происшествия организовали в объезд, а для пешеходов был организован временный пешеходный мост.

После случившейся 19 мая строительной аварии на мосту в кратчайшие сроки был организован объезд участка для автомобилей общей массой до 20 тонн и устроен временный пешеходный мост.

Временный мост на трассе Р67. Фото: Минтранс.

Спустя две недели после обрушения моста в Минтрансе сообщили, что движение по временному мосту через реку Рова открыто. Теперь на автодороге Р67 между Борисовом, Березино и Бобруйском восстановлено. Сроки, которые озвучивались изначально, были выполены.

- Строительство временного моста заняло две недели. Работы на объекте выполняли дорожные организации ДСУ № 64 ОАО «СМТ № 8» и ОАО «Мостострой», - уточнили в ведомстве.

Открыто движение по временному мосту через реку Рова. Фото: Минтранс.

Кроме того, в Минтрансе пояснили, что сейчас сотрудники «Белгипродора» ведут инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, прорабатывается схема и конструкция восстановления разрушенного моста.

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В ведомстве добавили, что в течение 1-2 дней будет утроен пешеходный мост, чтобы обеспечить движение пешеходов ближайших деревень (подробности).

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