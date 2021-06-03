Артисту камерного хора Иванову, которого задержали уже в третий раз, дали 15 суток ареста. Фото: "Наша нiва"

Артисту камерного хора Денису Иванову, которого задержали уже в третий раз, дали 15 суток ареста. Данную информацию рассказали его близкие изданию «Наша нiва».

Очередные 15 суток административного ареста Иванов получил за неповиновение. Его задержали 1 июня, во вторник, на рабочем месте. Ночь он провел в изоляторе.

Напомним, что это уже третье задержание артиста. Первый раз Дениса Иванова задержали осенью 2020 года. Тогда он получил 15 суток, а затем в январе 2021 года – 7 суток ареста.

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