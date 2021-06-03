«Из-за нарушений этического кодекса»: в Швеции запретили продажу «Советского шампанского» из Беларуси

Продажи белорусского "Советского шампанского" приостановили в Швеции. Фото: pixabay.com.

Госмонополист в сфере торговли алкоголем в Швеции - компания Systembolaget приостановила продажи «Советского шампанского», произведенного в Беларуси, сообщило ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Причиной названо то, что Systembolaget заподозрил белорусского производителя в нарушении отдельных положений своего этического кодекса. Сообщается, что временный запрет на продажу «Советского шампанского» из Беларуси продлится неопределенное время.

- На данный момент политическая ситуация не позволяет осуществить проверку непосредственно на месте имеющихся на этот счет подозрений. До тех пор, пока условия для этого не появятся, в продажу белорусское игристое вино поступать не будет, - говорится в пресс-релизе Systembolaget.

Подчеркивается, что шведская компания отслеживает события в Беларуси, связанную ними реакцию Евросоюза и Швеции.

- Политика ЕС и Швеции в отношении Беларуси основана на четкой позиции в вопросах демократии, прав человека и верховенства закона, заявили в Systembolaget.

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