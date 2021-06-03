С 3 июня США возобновили санкции в отношении «Белнефтехима» и еще восьми госпредприятий

С 3 июня США возобновляет санкции в отношении «Белнефтехима» и еще восьми госпредприятий. Фото: pixabay.com

С 3 июня Соединенные Штаты Америки возобновляют санкции в отношении «Белнефтехима» и еще восьми государственных предприятий.

Санкции будут возобновлены в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Гродно Азот», «Лакокраска», «Гродно химволокно», «Нафтан», «Белшина», «Полоцк стекловолокно». Причина – инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

Напомним, что в 2015 году санкции США в отношении Беларуси были приостановлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В «Белнефтехиме» отреагировали на санкции США.

В концерне отметили, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько простым работникам и их семьям. (подробности)

Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске и поручил привлечь к ответственности виновных.

Он также призвал освободить Протасевича. (подробности)

Евросоюз готовит санкции в отношении «Белавиа» и десятка высокопоставленных авиационных чиновников.

Прежде чем вводить секторальные экономические санкции, ЕС введет меньший санкционный список в отношении физлиц и двух юридических лиц. (подробности)

Читайте на WWW.KP.BY: https://www.kp.by/online/news/4314067/