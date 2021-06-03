В легендарном универсаме «Центральный» 3 июня откроется «Евроопт». Фото: tut.by
В Минске в легендарном универсаме «Центаральный» 3 июня, в четверг, в 15 часов откроется «Евроопт». Объявление об этом висит на входе в магазин, сообщает телеграм-канал tut.by.
О том, что в «Центаральном» откроется «Евроопт», начали говорить еще в марте. До него в универсаме работал магазин сети «Домашний», которая закрылась по причине проблем с долгами.
Кафетерий в «Центральном» свою работу не прекращал.
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