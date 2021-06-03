Власти оценили риски транзита газа из-за санкции ЕС через Беларусь в Калининградскую область

Власти Калининградской области надеются, что Литва не будет использовать газопровод через Беларусь как инструмент политического шантажа. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Власти Калининграда заявили, что не видят рисков для транзита газа в область через Литву, пишет ТАСС. Но и также заметили, что при необходимости область может закрывать все свои потребности в автономном режиме. Об этом губернатор Калининградской области рассказал во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, «Газпром» прекратил транзит газа по Беларуси и Литве в Калининградскую область. Транзитные объемы были снижены до ноля по просьбе «Газпрома». Сообщалось, что приостановка поставок временная.

На данный момент на сайте литовского газотранспортного оператора Amber Grid указано, что транзит газа в Калининград составляет 1,890,98 MWh.

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на данный момент не очевидны риски для транзита газа в регион через территорию Литвы с основной территории России в связи с возможными санкциями ЕС в отношении Беларуси.

Напомним, власти Евросоюза говорили о секторальных санкциях против Беларуси. А по словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, дополнительные санкций в отношении Беларуси должны учитывать транзит российского природного газа в Калининградскую область через Беларусь и Литву. Крейвис уточнял, что график поставок согласован до конца 2021-го.

Губернатор Алиханов высказал мнение о том, что власти Литвы выберут стратегию «взвешенного поведения».

- Мы не видим рисков. Я очень надеюсь, что Литва будет взвешенно себя вести и не будет использовать газопровод как инструмент какого-то политического шантажа. Литва также заинтересована в транзите газа, поскольку получает за него плату и забирает часть топлива для своих нужд, - заметил он.

Напомним, из-за подготовки к выходу из энергетического кольца БРЭЛЛ в Калининградской области были построены 4 новые электростанции, что сделало регион автономным в плане электроэнергии. Снабжение области газом обеспечивается по системе магистрального трубопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Но для повышения энергобезопасности региона на побережье Балтики был построен терминал по приему газа и подземное хранилище газа (ПХГ). Объем ПХГ к 2024-му году планируют увеличить до 800 миллионов кубометров «голубого золота» с перспективой дальнейшего расширения хранилища.

- Мы полностью автономны и можем существовать в автономном режиме, даже если что-то случится, - уверен российский губернатор Алиханов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не выше стоимости этого года»: Лукашенко рассказал о своем ощущении по поводу цен на российский газ в 2022 году для Беларуси.

Этот вопрос будет прорабатываться на уровне правительств (подробности).

С 3 июня США возобновили санкции в отношении «Белнефтехима» и еще восьми госпредприятий.

Санкции были приостановлены в 2015 году (подробности).

«Из-за нарушений этического кодекса»: в Швеции запретили продажу «Советского шампанского» из Беларуси.

Продажи приостановил шведский государственный монополист в сфере торговли алкоголем (подробности).