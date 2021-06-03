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Экономика3 июня 2021 11:16

Власти оценили риски транзита газа из-за санкции ЕС через Беларусь в Калининградскую область

Поставки газа по Беларуси и Литве «Газпром» прекратил в феврале 2021 года
Надежда БУТОВИЧ
Власти Калининградской области надеются, что Литва не будет использовать газопровод через Беларусь как инструмент политического шантажа.

Власти Калининградской области надеются, что Литва не будет использовать газопровод через Беларусь как инструмент политического шантажа.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

Власти Калининграда заявили, что не видят рисков для транзита газа в область через Литву, пишет ТАСС. Но и также заметили, что при необходимости область может закрывать все свои потребности в автономном режиме. Об этом губернатор Калининградской области рассказал во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, «Газпром» прекратил транзит газа по Беларуси и Литве в Калининградскую область. Транзитные объемы были снижены до ноля по просьбе «Газпрома». Сообщалось, что приостановка поставок временная.

На данный момент на сайте литовского газотранспортного оператора Amber Grid указано, что транзит газа в Калининград составляет 1,890,98 MWh.

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что на данный момент не очевидны риски для транзита газа в регион через территорию Литвы с основной территории России в связи с возможными санкциями ЕС в отношении Беларуси.

Напомним, власти Евросоюза говорили о секторальных санкциях против Беларуси. А по словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, дополнительные санкций в отношении Беларуси должны учитывать транзит российского природного газа в Калининградскую область через Беларусь и Литву. Крейвис уточнял, что график поставок согласован до конца 2021-го.

Губернатор Алиханов высказал мнение о том, что власти Литвы выберут стратегию «взвешенного поведения».

- Мы не видим рисков. Я очень надеюсь, что Литва будет взвешенно себя вести и не будет использовать газопровод как инструмент какого-то политического шантажа. Литва также заинтересована в транзите газа, поскольку получает за него плату и забирает часть топлива для своих нужд, - заметил он.

Напомним, из-за подготовки к выходу из энергетического кольца БРЭЛЛ в Калининградской области были построены 4 новые электростанции, что сделало регион автономным в плане электроэнергии. Снабжение области газом обеспечивается по системе магистрального трубопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Но для повышения энергобезопасности региона на побережье Балтики был построен терминал по приему газа и подземное хранилище газа (ПХГ). Объем ПХГ к 2024-му году планируют увеличить до 800 миллионов кубометров «голубого золота» с перспективой дальнейшего расширения хранилища.

- Мы полностью автономны и можем существовать в автономном режиме, даже если что-то случится, - уверен российский губернатор Алиханов.

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